Cessione ai dettagli: lascia subito l’Inter

Dopo aver accolto nella giornata di ieri Tajon Buchanan a Milano, l’Inter si appresta a piazzare pure la prima cessione di questo mercato di gennaio. Il club nerazzurro è infatti ad un passo dall’accordo con il Marsiglia per l’addio di Lucien Agoumé.

Il centrocampista classe 2002, che nei giorni scorsi era stato vicinissimo al Siviglia, ha ricevuto nelle ultime ore la corte della formazione allenata da Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i francesi hanno adesso operato l’atteso sorpasso sugli spagnoli e si apprestano ad entrare nelle fasi conclusive della trattativa.

Operazione giunta ai dettagli: Agoumé lascerà l’Inter in prestito con diritto di riscatto nelle mani del Marsiglia. Il centrocampista potrà finalmente trovare spazio dopo aver collezionato solamente 4′ in questa stagione con la maglia nerazzurra, giocati in occasione della larga vittoria sulla Salernitana.