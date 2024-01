Fra i centrocampisti che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato, oltre a Lucien Agoumé, c’è anche Stefano Sensi. Il centrocampista classe 1995 è in scadenza di contratto con il club nerazzurro il prossimo 30 giugno e l’accordo non verrà prolungato.

Per questo motivo, la speranza del club nerazzurro è quella di cederlo già a gennaio in modo da racimolare un indennizzo anche minimo. Nelle ultime ore, come riporta Sky Sport, il Sassuolo ha fatto un sondaggio e potrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni. Si tratterebbe di un ritorno, visto che Sensi ha già militato nel club neroverde dal 2016 al 2019, prima di essere acquistato proprio dall’Inter.