Blitz improvviso: la JUVE sta provando a soffiare il COLPO a zero all’Inter

La Juventus sta cercando di sorpassare l’Inter nella corsa a Tiago Djaló. Il difensore portoghese in scadenza con il Lille è da mesi promesso sposo nerazzurro, con Marotta e Ausilio che hanno già trovato un’intesa verbale per prenderlo in estate a parametro zero.

Tuttavia, come riporta Gianluca Di Marzio, l’inserimento bianconero è sempre più concreto. E Giuntoli ha un’importante carta da giocarsi: pagare un indennizzo al Lille, evitando al club francese di perderlo gratis, oltre a garantire al giocatore (fermo da marzo per infortunio) un impiego immediato, alla Juventus o in prestito altrove per sei mesi.

Staremo a vedere se resisterà la parola data dal giocatore all’Inter oppure se effettivamente si concretizzerà il sorpasso juventino.