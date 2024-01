Il Galatasaray ha deciso il futuro di Icardi

Fra la pazza idea di un ritorno all’Inter e l’interesse del Real Madrid, sono ore movimentate intorno al nome di Mauro Icardi, al Galatasaray dal 2022 dopo l’esperienza al Psg. I nerazzurri, infatti, necessiterebbero di un attaccante qualora partisse Sanchez, mentre i Blancos devono fare i conti con l’infortunio di Vinicius.

Tuttavia, secondo quanto riporta il portale turco Fotomac, il Galatasaray ha già preso la sua decisione in merito: Icardi non partirà a gennaio. Se ne potrebbe riparlare più concretamente in estate, ma al momento il club giallorosso vuole chiudere la stagione con il bomber che ha già siglato 17 reti stagionali.