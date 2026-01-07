Nuova idea Inter: SCAMBIO con la Fiorentina per Dodo

Sfumato il ritorno di Joao Cancelo, l’Inter continua a valutare alternative per rinforzare la fascia destra. Il club nerazzurro ha individuato in Dodo della Fiorentina il profilo giusto per dare maggiore profondità al reparto.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il brasiliano è diventato il primo nome sulla lista. La trattativa per il rinnovo del contratto con i viola si è arenata e a Firenze nessuno viene considerato incedibile. Questa situazione potrebbe favorire l’Inter, che avrebbe in mente un’operazione in prestito fino a giugno.

Per convincere la società toscana, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto due possibili contropartite. La prima opzione porta a Stefan de Vrij, che in precedenza era stato inserito nella trattativa con l’Al-Hilal per arrivare a Cancelo. Il difensore olandese a Firenze troverebbe spazio con continuità, un aspetto fondamentale in vista del Mondiale.

L’alternativa sarebbe Kristjan Asllani, che dopo mesi deludenti al Torino sta cercando una nuova destinazione. Il centrocampista albanese potrebbe rappresentare una soluzione gradita alla Fiorentina.

Nelle ultime settimane il nome del terzino brasiliano era circolato, ma senza riscontri concreti. La priorità era il tentativo con l’Al-Hilal e l’agente Jorge Mendes per Cancelo. Adesso, con questo nuovo scenario, le valutazioni potrebbero evolvere rapidamente. A Firenze c’è già chi si aspetta una mossa imminente da parte dell’Inter.