L’Inter ha QUESTO tesoretto da investire sul mercato
La società monitora le occasioni nelle prossime settimane
Sfumato l’arrivo di Joao Cancelo, individuato come opportunità per coprire l’assenza temporanea di Dumfries sulla fascia destra. Il passaggio del portoghese al Barcellona ha modificato i programmi nerazzurri, ma la dirigenza non resta ferma.
Secondo Tuttosport, dal club filtra ottimismo sulle possibilità di intervenire comunque sul mercato. L’area tecnica resta vigile sulle occasioni che potrebbero presentarsi da qui alla fine della finestra di gennaio, senza escludere colpi a sorpresa.
Il quotidiano torinese sottolinea un aspetto importante: la società dispone di un tesoretto tra i 20 e i 24 milioni di euro da investire, al netto di eventuali cessioni. Una cifra che potrebbe essere utilizzata per rinforzare la rosa, con particolare attenzione ai calciatori in scadenza di contratto nel 2027.
La strategia appare chiara: non movimenti affrettati, ma attenzione costante alle opportunità che il mercato può offrire. La dirigenza valuta con calma, consapevole delle risorse disponibili e pronta a intervenire se si presenterà l’occasione giusta.