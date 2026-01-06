Il Besiktas ha avviato un tentativo concreto per portare in Turchia Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Sportitalia l’interesse del club turco per l’esterno brasiliano dell’Inter non si limita a una semplice suggestione di mercato, ma rappresenta una vera e propria operazione che i dirigenti turchi stanno cercando di concretizzare in questi giorni.

L’indiscrezione era arrivata in giornata dal giornalista Ertan Süzgün, secondo cui il club turco offrirebbe 5 milioni di euro per il prestito di un anno e mezzo.

Gianluigi Longari ha confermato che il club di Istanbul si è mosso con decisione per il giovane brasiliano. La risposta della dirigenza nerazzurra, però, è stata chiara e netta. L’Inter non ha alcuna intenzione di aprire una trattativa per la cessione di Luis Henrique. Il club milanese respinge dunque al mittente l’offensiva turca, confermando la volontà di mantenere il giocatore in rosa.