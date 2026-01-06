Frattesi salta Parma-Inter: il motivo

L’Inter si prepara alla trasferta di domani sera al Tardini contro il Parma, vigilia che porta con sé alcune novità importanti dall’infermeria. Davide Frattesi non partirà con il resto della squadra: il centrocampista è stato fermato da un leggero affaticamento all’adduttore e resterà precauzionalmente a Milano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche Matteo Darmian e Andy Diouf non saranno della partita. Per entrambi, però, ci sono segnali incoraggianti in vista del big match contro il Napoli. Darmian ha svolto una parte dell’allenamento con il gruppo, segno che il recupero procede nella direzione giusta.

La priorità dello staff medico nerazzurro è quella di non correre rischi inutili, soprattutto in ottica dei prossimi impegni ravvicinati.