Il Chelsea vuol soffiare un difensore all’Inter: osservatori già inviati

La prossima estate l’Inter in sede di mercato cercherà di ringiovanire la sua rosa trovando dei colpi interessanti su dei profili talentuosi che possano abbassare l’età media. Uno dei reparti dei nerazzurri dove servirà “svecchiare” di più è quello della difesa dove Acerbi e De Vrij non hanno il futuro garantito ad Appiano Gentile.

Uno dei nomi che l’Inter segue con maggiore interesse è Sam Beukema del Bologna, difensore classe 1998 che sta facendo molto bene in Serie A e che ha attirato da tempo le attenzioni sia dei nerazzurri che della Juventus. Nelle ultime ore però in questa corsa si è aggiunta un’altra concorrente molto pericolosa.

Si tratta del Chelsea che, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha inviato i suoi osservatori a seguire le gare del Bologna e in estate potrebbe essere intenzionato a fare un’offerta per Beukema. Le possibilità economiche della società londinese sono molto importanti e se dovesse decidere di fare una proposta ricca, per le squadre italiane sarebbe difficile riuscire a spuntarla.