5 cose che (forse) NON hai visto in Napoli-Inter

Nella 27^ giornata di Serie A, l’Inter era chiamata a disputare una partita molto importante come quella in trasferta al Maradona contro il Napoli. Il risultato finale è stato un 1-1 che forse non scontenta entrambe ma che non fa neanche felice del tutto una delle due. In classifica la situazione non cambia visto anche il pareggio dell’Atalanta in casa con il Venezia. Analizzando la sfida tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi, vi elenchiamo cinque cose che forse non avete visto in questo match.

1) La moviola della partita ha visto diversi mancati cartellini gialli con una gestione dei falli molto alta da parte dell’arbitro Daniele Doveri e questo forse ha finito per favorire un Napoli molto fisico e che ha beneficiato degli innesti dalla panchina.

2) Si parla molto di un dominio del Napoli che c’è stato nel secondo tempo ma soltanto fino ad un certo punto. I tiri di Billing sul gol sono 2 in porta su 4 totali, e questo alza tantissimo gli xG di cui si sta molto parlando.

3) Si è creata un po’ di polemica per il cambio di Bastoni che però era molto stanco. Inzaghi lo ha motivato ma non hanno molto convinto le scelte a gara in corso e c’è stata tanta confusione tattica in campo nella ripresa. Anche sul gol subito dall’Inter c’è responsabilità di molti, ed è difficile dire se con Bastoni in campo si sarebbe potuta evitare questa rete del pari di Billing.

4) Dimarco è tornato dopo un periodo complicato segnando un gol bellissimo con il suo ottimo mancino su calcio di punizione e facendo tantissime corse sulla fascia mancina. Quando lui è uscito, l’Inter ne ha risentito molto e il Napoli è cresciuto. In conferenza ha poi risposto anche a chi dava colpe a Meret per la situazione da cui è scaturito il suo gol su punizione.

5) Inter e Napoli pareggiano ma l’Atalanta, loro prima inseguitrice non ne approfitta e frena anche lei in casa con il Venezia non andando oltre uno 0-0. Questi continui rallentamenti delle prime portano ad una quota Scudetto che si sta abbassando sempre di più, a differenza degli ultimi due campionati che sono stati dominati con lunghissime serie di vittoria da parte di Napoli prima e Inter poi.