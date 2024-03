Il Manchester United non molla Inzaghi: ECCO la sua priorità

La crescita evidenziata nell’ultimo anno da Simone Inzaghi, non è passata affatto inosservata in Premier League. Da diverse settimane, infatti, il tecnico dell’Inter è entrato nel mirino di diverse big: dal Liverpool che a fine stagione dirà addio a Jurgen Klopp, passando per il Manchester United intenzionato ad andare oltre la deludente esperienza di Erik ten Hag in panchina.

Come riportato quest’oggi da Tuttosport, in particolare i ‘Red Devils’ avrebbero intensificato il pressing nei confronti dell’allenatore nerazzurro. Inzaghi, legato contrattualmente all’Inter fino al giugno 2025, a fine stagione chiuderà un primo ciclo triennale a Milano e traccerà il suo personale bilancio su quanto costruito in questi anni.

Nonostante il fascino internazionale raggiunto in questi ultimi mesi e l’interesse nei suoi confronti piovuto specialmente dall’Inghilterra, Inzaghi non sembra comunque essere intenzionato ad aprire in questo momento ad altre avventure. L’Inter rimane la sua priorità e vorrebbe favorire da protagonista alla crescita del club, sia in Italia che in Europa. Anche la società, dopo i tanti sacrifici richiesti al tecnico sul mercato, dovrà dalla sua cercare di mantenere alta la competitività della rosa nerazzurra e valorizzare al meglio il lavoro sin qui svolto.