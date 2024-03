Inter, slitta il recupero di Calhanoglu: novità su Frattesi

Inizia da oggi il countdown Champions League per l’Inter, attesa tra una settimana esatta alla sfida di ritorno degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Una gara a cui la formazione di Simone Inzaghi potrà arrivare con la consapevolezza del primato abbondantemente consolidato in Serie A dopo l’ultima vittoria sul Genoa, ma anche in virtù del vantaggio maturato sugli spagnoli con l’1-0 dell’andata.

Indicazioni su quello che sarà l’undici titolare di Madrid dovrebbero arrivare già questo sabato, quando l’Inter farà visita al Bologna per la 28esima giornata di Serie A. Una gara sulla carta molto complicata, ma per la quale Inzaghi – forte del +15 sulla Juventus – potrebbe operare un po’ di turnover.

Dopo i rientri di Thuram e Acerbi, restano da monitorare le condizioni di Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. L’ex Sassuolo, rimasto in panchina contro il Genoa dopo aver accusato ancora un fastidio durante il riscaldamento, non ha svolto quest’oggi esami clinici ed è regolarmente tornato a disposizione della squadra.

Come riportato da Calciomercato.com, chi si è allenato ancora a parte – invece – è il centrocampista turco. Il rientro in gruppo di Calhanoglu slitta dunque a domani, in attesa di capire se sarà arruolabile o meno per Bologna. Difficilmente Inzaghi in ogni caso lo utilizzerà dall’inizio, ma – come fatto contro il Genoa con Acerbi e Thuram – potrebbe concedergli i minuti finali del match per riprendere il ritmo partita in vista dell’Atletico.