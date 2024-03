Inter, c’è una nuova qualificata al Mondiale per Club: l’elenco aggiornato

Da ieri sera, si è ufficialmente arricchito il gruppo delle formazioni che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’Europa, rimangono ancora solo tre posti da assegnare dopo l’ultimo accesso annunciato ieri sera dal presidente Fifa Gianni Infantino.

Per via dell’eliminazione del Lipsia agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, infatti, automaticamente il Borussia Dortmund si è aggiudicato la qualificazione al nuovo Mondiale per Club. Con la formazione tedesca, sale a quota 9 il gruppo delle squadre europee sicure protagoniste del torneo della prossima estate.

In Italia, oltre all’Inter, saranno Juventus e Napoli a giocarsi l’ultimo posto riservato: in caso di eliminazione degli azzurri contro il Barcellona, saranno i bianconeri a qualificarsi automaticamente. Destino incrociato con i blaugrana che, allo stesso tempo, contendono all’Atletico Madrid l’ultima piazza destinata al campionato spagnolo.

Questo l’elenco aggiornato delle squadre europee già certe di giocarsi il Mondiale per Club negli Usa: Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Porto e Benfica.