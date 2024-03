Sirene inglesi e Scudetto: perché Inzaghi non parla di rinnovo con l’Inter

Nel giro di un solo anno, si è ribaltato un mondo per quanto riguarda Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, che di questi tempi nel 2023 veniva aspramente criticato per il rendimento negativo evidenziato in campionato e rischiava addirittura l’esonero, è diventato adesso uno degli allenatori in assoluto più invidiati in circolazione.

Lo sa bene l’Inter che dopo il primo prolungamento dello scorso settembre fino al giugno 2025, sta già lavorando per strappare un nuovo rinnovo di contratto al tecnico interista. Dalla Premier League, però, si fanno sempre più insistenti le sirene di Liverpool e Manchester United, in pressing costante sull’allenatore.

In tutte le interviste rilasciate sino ad oggi, lo stesso Inzaghi, ha evitato di parlare apertamente dell’ipotesi rinnovo. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, non c’è in realtà da preoccuparsi per i tifosi nerazzurri. L’ex tecnico della Lazio è in questo momento totalmente focalizzato sulla vittoria del suo primo scudetto in panchina e sul percorso che attende l’Inter in Champions League.

La volontà dell’allenatore è quella di andare avanti alla guida dei nerazzurri con un nuovo contratto, una volta però che avrà concluso la stagione ed aver fatto tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati con il club, sia in Italia che in Europa.