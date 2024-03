Il Marsiglia vede la Champions, ma Correa diventa un caso: che succede

Non poteva iniziare in un modo migliore l’avventura di Jean-Louis Gasset sulla panchina del Marsiglia. Il tecnico francese, chiamato lo scorso febbraio al posto dell’esonerato Gennaro Gattuso, ha rivitalizzato in sole cinque partite un ambiente che veniva da un periodo buio.

In Europa League, dopo aver superato la prima fase ad eliminazione diretta con la vittoria sullo Shakhtar Donetsk, il Marsiglia ha quasi risolto all’andata il discorso ottavi superando per 4-0 il Villarreal dell’ex Marcelino. Percorso netto anche in campionato dove l’allenatore ha messo a segno ben tre vittorie consecutive su tre partite disputate.

Una striscia positiva che ha rilanciato le possibilità del Marsiglia di qualificarsi alla prossima Champions League, adesso a soli 6 punti di distanza dal terzo posto occupato dal Monaco. Una corsa appassionante che vede l’Inter spettatrice interessata, per via degli accordi presi con i francesi al momento della cessione di Correa. Oltre al prestito oneroso da 2 milioni di euro, infatti, è previso il riscatto obbligatorio dell’ex Lazio a 13 milioni da parte dell’OM in caso di qualificazione alla Champions 2024/25.

L’attaccante argentino, nel frattempo, è diventato un vero e proprio caso all’interno dello spogliatoio. Da quando Gasset è approdato sulla panchina del Marsiglia, infatti, Correa è sceso in campo per soli 7 minuti in campionato contro il Clermont a risultato già ampiamente acquisito per i francesi. Insomma, in caso di qualificazione in Champions League tramite campionato o eventuale vittoria dell’Europa League, il Marsiglia si troverebbe tra le mani un bel problema.