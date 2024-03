Nel corso dell’ultima puntata di Pressing, si è parlato nuovamente della straordinaria stagione disputata dall’Inter di Simone Inzaghi. Un dominio schiacciante che vede i nerazzurri a +16 sul secondo posto in campionato a dieci giornate dal termine, ma che in pochi si sarebbero mai aspettati ad inizio stagione.

Tra i più scettici, c’era ad esempio il giornalista Sandro Sabatini il quale – nei pronostici iniziali dello scorso agosto – aveva prospettato per l’Inter il quinto posto in classifica. Il giornalista, ricordando le sue previsioni, ha fatto mea culpa: “E’ vero, a Ferragosto io ho detto che l’Inter era da quinto posto, avevo bevuto. Non c’è mica la prova del palloncino per fare il pronostico, ero in casa e non dovevo guidare“.