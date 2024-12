Il Napoli spaventa l’Inter: in arrivo l’offerta SHOCK per il bomber

Inter e Napoli sono due delle principali rivali per lo Scudetto, ma la diatriba tra i due club sembra pronta a estendersi anche fuori dal campo. Oltre ai battibecchi tra Conte e Marotta, anche sul mercato i due club potrebbero avere rapporti serrati, con i partenopei intenzionati a strappare ai nerazzurri Francesco Pio Esposito.

Lo riporta Il Mattino, che sottolinea come il Napoli sarebbe pronto a rifarsi sotto per il classe 2005 nonostante il rifiuto già ricevuto per una cessione. Per il quotidiano, però, De Laurentiis non sembra intenzionato a mollare ed è pronto a un nuovo assalto per convincere la dirigenza interista.

L’Inter, però, sembra disposta a discutere di una cessione di Esposito solo in caso di un’offerta shock. E questa potrebbe arrivare presto, perché il Napoli sembra pronto a fare follie per il giocatore attualmente in prestito allo Spezia.