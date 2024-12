Tah all’Inter, c’è la svolta DECISIVA: “È una prima scelta”

Da diverse settimane Jonathan Tah è stato accostato all’Inter come possibile obiettivo a costo zero per giugno. Il difensore del Bayer Leverkusen, infatti, è in scadenza di contratto nel 2025, con diversi club europei che lo hanno messo nel mirino.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’Inter avrebbe deciso di puntare forte sul centrale tedesco e l’intenzione sarebbe quella di mettersi in pole position per lui. Una decisione che sarebbe parzialmente in controtendenza con la volontà di Oaktree di puntare su profili giovani, ma un’eccezione per un giocatore di livello internazionale sembra possibile.

Lo stesso giocatore sarebbe consapevole dell’interesse e considererebbe i nerazzurri come una prima scelta. Tah starebbe facendo le sue valutazioni e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare una decisione sul suo futuro.