Addio Inter per Arnautovic: il Torino deve superare due OSTACOLI

Si avvicina il mercato di gennaio e uno dei nomi più discussi in uscita in casa Inter è quello di Marko Arnautovic, scivolato indietro nelle gerarchie di Inzaghi nelle ultime settimane. Anche per questo motivo, la pista Torino sembra poter prendere presto quota.

I Granata sono a caccia di un sostituto di Zapata. Come riporta Tuttosport, insieme a Simeone e Beto, c’è anche l’austriaco nella lista dei candidati per l’attacco. Tuttavia, il direttore sportivo Vagnati dovrà superare due ostacoli per potarlo sotto la Mole.

Il primo è rappresentato dalle motivazioni del giocatore, che dovrebbe lasciare una squadra di vertice, che lotta per vincere anche la Champions League, per una di metà classifica. Certo, Arnautovic troverebbe sicuramente più spazio, ma potrebbe non bastare per convincerlo.

Il secondo ostacolo, invece, è l’ingaggio del giocatore. L’Inter potrebbe lasciarlo partire gratis, ma i 3,5 milioni di ingaggio sono una cifra proibitiva per il Torino. Arnautovic, pertanto, dovrebbe accettare di ridiscutere il suo stipendio a cifre più basse.