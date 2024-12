Lazio-Inter: c’è l’ALLARME per una doppia assenza

Giornata di vigilia di Lazio-Inter, big match della 16a giornata di Serie A, che andrà in scena allo Stadio Olimpico tra poco più di 24 ore. Una partita molto importante per entrambe le squadre per mantenere il passo di Atalanta e Napoli nella corsa Scudetto.

Per i due tecnici in queste ore sono in corso le riflessioni sulla formazione titolare da mandare in campo Se Inzaghi è già certo di alcune assenze e sembra avere le idee abbastanza chiare, diverso è il discorso per Baroni.

Il tecnico dei biancocelesti, infatti, è in ansia per due possibili assenze e dovrà attendere la rifinitura per capire la disponibilità di Romagnoli e Vecino. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il loro recupero non è scontato, tanto che il tecnico potrebbe valutare anche un cambio di modulo a centrocampo.