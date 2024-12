Formazione Lazio-Inter, Inzaghi ha un dubbio: “Situazione inedita”

La sfida dello Stadio Olimpico contro la Lazio sarà molto delicata per l’Inter, che deve reagire dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Non solo, per gli uomini di Inzaghi sarà fondamentale ottenere i 3 punti per non perdere terreno da Atalanta e Napoli.

Una situazione inedita per il tecnico nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport. La sua Inter, infatti, è stata abituata a guardarsi alle spalle nell’ultimo periodo, essendo sempre in testa alla classifica. In questa stagione, però, le cose sono diverse e la partita da recuperare contro la Fiorentina rende ancora più urgente non perdere ulteriore terreno.

Ecco perché la gara contro la Lazio è fondamentale. Inzaghi, dal canto suo, sembra aver deciso l’undici da mandare in campo domani sera, con un solo dubbio che verrà sciolto nella giornata di oggi: Darmian o Bisseck nel ruolo di centrale difensivo di destra.