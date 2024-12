Colpo da 20 milioni: DUE club provano ad anticipare l’Inter

Come ribadito più volte da Beppe Marotta, l’Inter non ha grande urgenza di intervenire sul mercato a gennaio. La dirigenza nerazzurra, però, è comunque al lavoro per prorammare possibili colpi per il futuro, che possano soddisfare anche la richiesta di Oaktree di investire su profili giovani e talentuosi.

In questa lista rientra il nome di Rocco Reitz, centrocampista classe 2002 del Borussia Moenchengladbach, che ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, valida, però, solo a partire dal 2026, come riportato da calciomercato.it.

I tedeschi, pertanto, difficilmente vorrano svenderlo e anzi potrebbero sfruttare la concorrenza per il tedesco, per far lievitare ulteriormente il valore del suo cartellino. Sul giocatore, infatti, ci sarebbe anche il Manchester City pronto a inserirsi, così come la Roma, che starebbe pensando seriamente a Reitz per rinforzare la mediana.