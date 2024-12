Inzaghi ha trovato il BLITZ Anti-Lazio: un’arma tattica sarà decisiva

Dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro il Bayer Leverkusen, non poteva capitare sfida più speciale per Simone Inzaghi. Domani sera, infatti, l‘Inter affronterà la Lazio, capitolo molto importante nel passato calcistico del tecnico. La sfida dell’Olimpico, però, è soprattutto uno scontro diretto da non sbagliare, per non perdere terreno nella corsa Scudetto.

Ecco perché in questi giorni il tecnico nerazzurro ha studiato con attenzione la nuova Lazio di Baroni, per cercare di studiare il piano tattico migliore per mettere in crisi i biancocelesti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrà essere attenta a non concedere metri alle spalle dei propri difensori e a sfruttare gli inserimenti dei suoi esterni sulle fasce.

In particolare, la Rosea sottolinea come Inzaghi abbia trovato l’arma tattica che può risultare decisiva: i movimenti di Dumfries, favorito sulla destra, alle spalle di Nuno Tavares. Il piano sarebbe quello di cercare di sorprendere il portoghese, magari con rapidi cambi di gioco, per costringerlo a occuparsi molto della fase difensiva e ridurre così il suo peso in attacco. Utili in questo senso potranno essere anche i movimenti di Thuram ad allargarsi sulla destra.