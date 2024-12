Arnautovic al Torino, Cairo: “A gennaio faremo qualcosa di sicuro”

Da diverse settimane sempre più marginale nel progetto Inter, con i minuti in campo ridotti a piccoli spezzoni, Marko Arnautovic potrebbe essere uno dei giocatori protagonisti del mercato di gennaio. Su di lui, infatti, sembra esserci il forte interesse del Torino, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Duvan Zapata.

Protagonista di un intervento ad Atreju, al Circo Massimo, il presidente Urbano Cairo ha commentato proprio i possibili movimenti del Torino per rinforzare il reparto d’attacco. Il numero uno Granata non si è svoluto sbilanciare più di tanto, ma ha confermato come la società si muoverà su alcuni profili nel mercato invernale.

Queste le sue parole raccolte da calciomercato.it:

“Arnautovic a gennaio? Senza fare nomi, perché sono giocatori di altre squadre, noi interverremo, faremo qualcosa certamente. Anche se contro l’Empoli ho visto una squadra che anche in attacco ha fatto cose buone creando occasioni. Colpo per tranquillizzare i tifosi? Va fatto indipendentemente da quello, perché serve. Lo faremo”.