L’Inter perde a Leverkusen ma gli soffia un giocatore: l’indiscrezione

La sconfitta di martedì contro il Bayer Leverkusen è stato un colpo basso per l’Inter e i suoi tifosi che non avrebbero voluto veder perdere la loro squadra in Champions League dal momento che era ancora imbattuta e senza nessun gol subito.

La formazione tedesca ha però vinto l’ultima Bundesliga e con il successo contro i nerazzurri li ha proprio agganciati nella classifica europea a quota 13, dimostrando di essere dunque un’avversaria di assoluto valore.

Nella rosa del Bayer Leverkusen ci sono infatti diversi calciatori di grande qualità che piacciono naturalmente a molte big europee, tra questi alcuni anche all’Inter. L’interesse della società milanese per Jonathan Tah è noto da tempo ma ora spunta un nuovo profilo gradito.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, l’Inter sarebbe sulle tracce anche di Piero Hincapié, centrale difensivo mancino che il Leverkusen valuta circa 50 milioni di euro. Si tratta di un giovane dalle ottime prospettive che è uno dei punti fermi del tecnico Xabi Alonso.

L’opinione di Passione Inter

Questa notizia di mercato merita però una precisazione da parte della nostra redazione di Passione Inter perché si tratta di un’indiscrezione che andrà verificata più avanti. Ad oggi pare infatti complicato che questa ipotesi diventi realtà viste le esose richieste del Bayer Leverkusen per uno dei suoi giocatori migliori come Hincapié. Inoltre in quella zona di campo l’Inter ha già un leader come Bastoni e alle sue spalle c’è un giovane come Palacios che si sta ambientando nel calcio italiano. Risulta quindi difficile pensare che queste voci di mercato rilanciate in Spagna riescano a concretizzarsi a stretto giro di posta.