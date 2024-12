Come noto a tutti da tempo, uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa è Jaka Bijol, giocatore di proprietà dell’Udinese. Il centrale sloveno oggi era impegnato con la sua squadra nella difficile sfida di campionato contro il Napoli dell’ex tecnico nerazzurro Antonio Conte.

Nel prepartita il DT dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento della sua squadra – che sarà anche avversaria dell’Inter giovedì sera in Coppa Italia – e tra gli argomenti trattati ha risposto anche ad una domanda sul futuro di Bijol.

Le parole di Inler con un “nel calcio non si sa mai” non chiudono affatto ad una possibile partenza del classe 1999 a gennaio e fanno ben sperare i tifosi nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni complete: “Al momento non posso dire nulla, nel calcio non si sa mai. Per fare una bella stagione ci servirebbe giocare tutti insieme un anno, ma non possiamo escludere nessuna opzione. Oggi siamo focalizzati sulla partita”.