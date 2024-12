Chi è Rocco Reitz, il “nuovo Barella” per ringiovanire la mediana

L’obiettivo di ringiovanire la rosa è per l’Inter sempre più importante come richiesto dalla nuova proprietà Oaktree fin dai primi momenti del loro insediamento. Gli uomini di mercato nerazzurri sono infatti alla ricerca di profili talentuosi e futuribili da mettere a servizio della squadra nelle prossime sessioni di mercato.

Nella giornata di oggi è giunta la notizia dalla Germania dell’interessamento dei club nerazzurro per Rocco Reitz, centrocampista classe 2002 di proprietà del Borussia Mönchengladbach che è in rampa di lancio in Bundesliga e che piace anche ad altri top club europei.

Reitz Inter

Il reparto di centrocampo dell’Inter è uno di quelli che funziona meglio all’interno della rosa nerazzurra vista la grande qualità che c’è al suo interno con elementi di primo livello come Barella, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi e Mkhitaryan.

Tuttavia tenere l’età media bassa è sempre importante per l’Inter e le sue nuove strategie ed ecco che da qui nasce l’idea di cercare un nuovo talento in questa zona di campo. Rocco Reitz è tra i migliori prospetti del calcio tedesco e si sta mettendo in grande luce con la maglia del Borussia Mönchengladbach.

Reitz Transfermarkt

Sul noto sito di valutazione dei calciatori di tutto il mondo, Transfermarkt, il valore di Reitz è pari a 10 milioni di euro. Si tratta di una cifra non eccessiva ma che molto probabilmente è più bassa di quelle che possono essere le richieste dei tedeschi in fase di trattativa se qualche altro club richiedesse concretamente il giovane classe 2002.

Carriera Reitz

La carriera di Rocco Reitz fin qui è stata senza dubbio legata indissolubilmente ai colori del Borussia Mönchengladbach visto che ha giocato gran parte degli anni delle giovanili proprio con questa divisa addosso.

Prima di diventare uno dei punti fermi della formazione tedesca, il centrocampista classe 2002 è dovuto andare a “farsi le ossa” in prestito all’estero. Nella stagione 2021/22 e poi anche nella seconda metà di quella 2022/23, Reitz ha giocato in Belgio con la divisa Sint-Truiden dove ha potuto fare esperienza in un contesto meno pressante della Bundesliga prima di fare ritorno alla base e diventare fondamentale anche in Patria.

Reitz caratteristiche

Le caratteristiche tecniche di Reitz sono molto chiare, si tratta di un centrocampista che in Germania è stato accostato anche a Barella per le sue doti atletiche e i tempi di inserimento molto buoni. Il tedesco è in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo: si è già mossa da mediano o regista e anche come trequartista. Il suo ruolo preferito rimane però proprio quello di mezzala, come il sardo dell’Inter.

Reitz ha però nel suo bagaglio tecnico anche delle buone abilità palla al piede sia in fase di impostazione che di palleggio. Ad oggi deve però ancora migliorare sotto porta per fare più gol e anche in termini di assist per i compagni per diventare uno dei migliori nel suo ruolo.