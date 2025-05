Inzaghi sorride: in 3 tornano in gruppo nella seduta di oggi

L’Inter si avvicina alla prossima partita di campionato che sarà domenica sera a San Siro contro la Lazio e si sta preparando come sempre ad Appiano Gentile con delle sedute di allenamento dirette da mister Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro può sorridere osservando le notizie che gli ha portato la giornata odierna.

Come riporta l’inviato di Sky Sport presente ad Appiano Gentile, nella sessione di allenamento di oggi si sono riuniti in gruppo per una parte del lavoro anche tre giocatori importanti che erano recentemente infortunati. Si tratta di Frattesi, Pavard e Mkhitaryan che puntano alla convocazione per la partita con la Lazio.

Questi tre elementi della rosa nerazzurra puntano a tornare pienamente a lavoro con i compagni nella giornata di domani per avere anche delle chance di giocare domenica sera. Contro la Lazio, Inzaghi dovrebbe lanciare dal 1′ altri big come Barella, Dimarco, Thuram e Sommer mentre Lautaro punta al rientro col Como.