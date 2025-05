Inter Primavera da dentro o fuori: cosa si gioca nell’ultima gara

Nella giornata di domani – venerdì 16 maggio – l’Inter Primavera scende in campo per l’ultima partita della sua stagione regolare. I nerazzurri alle ore 16 faranno visita ad un Cesena già salvo e privo di grandi obiettivi per quest’ultimo appuntamento dell’anno, se non il solo desiderio di mettersi in mostra contro una big.

La formazione giovanile dell’Inter è attualmente al secondo posto con 71 punti in questa giornata conclusiva del campionato Primavera 1 dovrà cercare di ottenere un risultato uguale o migliore del Sassuolo che gioca alla stessa ora sul campo della Sampdoria già retrocessa in Primavera 2.

I neroverdi sono infatti al terzo posto in classifica con due punti in meno dell’Inter. Per i nerazzurri di Andrea Zanchetta sarà importante mantenere il secondo posto (la Roma è già certa del primo) per evitare il primo turno di playoff ed entrare direttamente nelle semifinali di quella che sarà la lotta Scudetto di fine maggio.