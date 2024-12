Dalla Germania: nuovo obiettivo per l’Inter, piace Rocco Reitz

L’Inter continua ad essere alla ricerca di nuovi talenti giovani da mettere al servizio della rosa dell’anno prossimo. Quello di abbassare l’età media dell’organico nerazzurro sarà infatti uno dei primi obiettivi del presidente Beppe Marotta e del DS Piero Ausilio nel corso del 2025, sia in estate che magari anche già a gennaio.

È dunque partita già da un po’ di tempo la caccia dei dirigenti nerazzurri a dei nuovi profili ancora giovani e quindi futuribili, un diktat molto chiaro richiesto dalla nuova proprietà di Oaktree e l’esempio lampante è l’acquisto estivo di Tomas Palacios al posto di altri difensori più esperti come Hermoso o Rodriguez.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, in casa Inter ora c’è il mirino puntato su un nuovo giovane calciatore. Si tratta di Rocco Reitz, centrocampista classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Borussia Mönchengladbach e che ora milita nella prima squadra del medesimo club tedesco.

Si tratta di un centrocampista molto duttile che abbina ottime qualità tecniche a delle doti aerobiche importanti e che piace già anche ad altri importanti club in giro per l’Europa. L’Inter però è nella lista delle squadre interessate e la prossima estate potrà essere fatto un tentativo per ringiovanire il centrocampo ma non alterandone la qualità media.