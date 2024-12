Lazio-Inter, un dato preoccupa: suona un ALLARME per Inzaghi

Il prossimo impegno dell’Inter in campionato sarà contro la Lazio, una delle squadre in cima alla classifica e compresa nel grande mucchio di inseguitrici dell’Atalanta prima. I biancocelesti sono una squadra che è in salute e che propone un ottimo calcio grazie al nuovo corso del suo allenatore Marco Baroni. Un fatto che favorisce l’Inter è però quello del riposo dato che i nerazzurri hanno giocato 48 ore prima in Europa.

Martedì sera la squadra di Simone Inzaghi ha giocato a Leverkusen in Champions League mentre la Lazio ha giocato giovedì in Europa League sul campo dell’Ajax. Quello del recupero delle energie potrebbe quindi essere un fattore determinante.

C’è però un dato che suona come un campanello d’allarme per l’Inter, come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Si tratta del rendimento negli scontri diretti contro le prime della classe in Serie A, un aspetto che preoccupa i tifosi nerazzurri visto che è in netto calo rispetto allo scorso campionato.

Quest’anno l’Inter ha pareggiato con Juventus e Napoli, perso il derby contro il Milan e vinto solo con Atalanta e Roma. Nella scorsa strepitosa stagione del 20° scudetto i nerazzurri invece non avevano perso nessuno scontro diretto facendo man basse di punti in queste partite decisive: nella Serie A 2023/24 si contano infatti 6 punti nelle sfide con Fiorentina, Atalanta, Roma e Milan e 4 con Juventus, Napoli e Lazio.

All’Inter quindi per tornare a vincere la Serie A e restare in vetta servirà quindi un cambio di passo in questi confronti d’alta quota. Inzaghi lo sa bene e vuole mandare in campo la miglior formazione possibile lunedì sera a Roma contro la sua ex Lazio.