Sfida per il gioiello di Serie A: Milan e Lazio SORPASSANO l’Inter

Sono diversi i nomi che l’Inter sta valutando in queste settimane e che potrebbero costituire degli investimenti importanti per la prossima estate, quando la rosa andrà rinnovata sul mercato secondo le indicazioni di Oaktree. Tra questi, Reda Belahyane del Verona è uno dei nomi più caldi per il centrocampo.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento non sarebbe il club interista il favorito per ingaggiarlo. In pole position, infatti, ci sarebbero Milan e Lazio, per un’operazione che potrebbe costare tra i 10 e i 15 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Belhayane era stato individuato dall’Inter come uno dei possibili candidati al ruolo di vice-Calhanoglu, nel caso in cui le prestazioni di Asllani continuassero a non essere pienamente convincenti. Una possibilità ancora concreta, ma è chiaro come un duello di mercato per il centrocampista marocchino potrebbe non rappresentare una priorità assoluta per i nerazzurri, almeno in questa fase.