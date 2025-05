Inter-Barcellona, il SUPERCOMPUTER non cambia idea sui favoriti

Si è concluso il primo atto delle semifinali di Champions League, con l’Inter che si contenderà la finale di Monaco contro il Barcellona nella gara di ritorno a San Siro. La gara si giocherà martedì 6 maggio. Nell’altra semifinale, invece, l Arsenal deve rimontare la sconfitta 1-0, in casa del Paris Saint-Germain.

Il sogno di vincere la Champions League è ormai alla portata di tutte e quattro le formazioni, ma dopo l’andata due formazione sembrano essere avere più chance. Il supercomputer di Opta, infatti, ha aggiornato tutte le percentuali per la vittoria finale, cambiando idea solo su una delle due semifinali, rispetto all’andata.

L’Arsenal, infatti, è passata dal 31,3% di vittoria al 12,1%, con il PSG salito al 41,9%. Un cambio netto rispetto nelle percentuali, che non si è visto, invece, per quanto riguarda Inter e Barcellona. Dopo il 3-3 in Spagna, le chance dei nerazzurri sono salite del 1%, arrivando al 20,2%. I catalani rimangono nettamente avanti, con il 25,8%.