Il nuovo CRACK del calcio svedese fa IMPAZZIRE l’Inter: primo sondaggio

Presente e futuro, sono questi i due binari sui quali quotidianamente si muove il lavoro dei dirigenti dell’Inter. Il mercato dalle parti di Viale della Liberazione è aperto tutto l’anno, soprattutto quando nei radar del club entrano dei talenti purissimi e contesi da mezza Europa.

E’ questo il caso di Lucas Bergvall, giovane centrocampista svedese di proprietà del Djurgårdens IF, di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio nel nostro approfondimento speciale sulle sue caratteristiche. Il classe 2006 fa gola a tanti top club, soprattutto al Barcellona che ad oggi rappresenta la rivale più accreditata sul mercato.

Per quanto riguarda i nerazzurri, parliamo di un interesse che va avanti ormai da settimane e che, stando a Tuttosport, si sarebbe finalmente concretizzato in una richiesta di informazioni propedeutica ad un’offerta ufficiale. Avere la meglio non sarà sicuramente semplice, considerata pure una valutazione che si aggira già intorno ai 15 milioni di euro.