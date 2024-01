Verso Fiorentina-Inter, come sta Bastoni dopo l’infortunio

Non è stato un semplice affaticamento muscolare quello che ha colpito Alessandro Bastoni lo scorso venerdì sera, al termine della semifinale di Supercoppa Italiana stravinta contro la Lazio. Il difensore centrale, costretto a saltare il match decisivo contro il Napoli, ha proseguito con un lavoro personalizzato negli ultimi giorni.

Uno stop che lo staff medico nerazzurro non ha affatto sottovalutato, per non incorrere in ricadute che in questo momento della stagione Simone Inzaghi non può proprio permettersi. Bastoni, come svelato da Tuttosport, quest’oggi farà il suo rientro definitivo in gruppo e verrà dunque convocato per la trasferta contro la Fiorentina.

Nonostante ciò, le chance di vederlo in campo a Firenze dal primo minuto rimangono davvero esigue. Inzaghi difficilmente rischierà dal primo minuto il difensore al rientro da un problema muscolare, soprattutto considerando le numerose alternative affidabili che si ritrova nel reparto arretrato. Ad una settimana dal derby d’Italia con la Juventus, il tecnico dovrebbe puntare ancora su de Vrij al centro, con Pavard e Acerbi ai suoi fianchi.