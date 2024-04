Il presidente del Marsiglia su Correa: “Riscatto ad una condizione”

Si giocherà tra due giorni il primo round delle semifinali di Europa League. Da una parte del tabellone la Roma di De Rossi contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, dall’altra l’Atalanta di Gasperini di fronte al Marsiglia di Gasset.

Nonostante la presenza di due italiane in competizione, l’Inter sarà in un certo senso costretta a fare il tifo per il Marsiglia. A causa del distacco proibitivo in campionato dai primi tre posti, l’Europa League rappresenta l’ultima chance per i francesi di centrare la qualificazione diretta alla prossima Champions League, con la quale verrebbe automaticamente attivato il riscatto obbligatorio di Correa.

Il centravanti non rientra più nei piani del club nerazzurro e un suo ritorno a Milano complicherebbe non poco le mosse in entrata della società sul prossimo mercato. Del futuro dell’attaccante argentino ha parlato il presidente del Marsiglia Pablo Longoria nell’intervista concessa sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Queste le parole del numero uno dei francesi sull’interista: “Il Marsiglia ha un feeling speciale con l’Europa, non a caso è l’unica società francese ad aver vinto la Coppa dei Campioni. Speriamo che il nostro Dna faccia la differenza anche contro l’Atalanta. Conosciamo bene il valore della Serie A e proprio per questo abbiamo sempre un occhio di riguardo per chi gioca da voi. Il futuro di Correa? Il riscatto dall’Inter sarà obbligatorio se ci qualifichiamo in Champions”.