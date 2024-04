Inter, Tuttosport contro Zhang: “Una cessione da 80 milioni”

Dopo la conquista dell’atteso Scudetto, da parte dei dirigenti dell’Inter sono arrivate solamente continue rassicurazioni sul mercato della prossima estate. Da una parte il club per la prima volta dopo diverse sessioni non avrà l’obbligo di chiudere il mercato in attivo, mentre dall’altra non si registra alcuna richiesta di addio all’interno dello spogliatoio.

Nonostante ciò, secondo Tuttosport un big nerazzurro potrebbe comunque essere sacrificato. Stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano torinese, a causa della situazione economica di Suning, qualora arrivassero proposte da 80 milioni di euro da parte di grandi club come Real Madrid, Manchester City o Psg, i dirigenti dell’Inter non potrebbero opporsi.

In tal senso, sono stati indicati soprattutto tre nomi appetibili sul mercato: Bastoni, Barella e Thuram. Secondo il giornale, solamente tramite la cessione di un pezzo pregiato l’Inter potrà poi aprire gli investimenti in entrata e puntare obiettivi da 40 milioni come Buongiorno o Gudmundsson.

L’opinione di Passione Inter

Come già fatto in altre occasioni va chiarito il nostro punto di vista. L’Inter, infatti, in vista del prossimo mercato non avrà l’esigenza di cedere alcun big. E’ vero che ancora una volta il club dovrà autofinanziarsi e rispettare il concetto di sostenibilità economica, ma d’altronde come qualsiasi altro club italiano. Pertanto, di fronte ad una proposta irrinunciabile, non solo l’Inter potrebbe considerare di perdere uno dei suoi migliori calciatori, ma anche la Juventus, il Milan, il Napoli e qualsiasi altra formazione del campionato italiano.