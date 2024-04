Gudmundsson segna ancora e l’Inter non lo molla: ecco l’incastro

Con la rete del 3-0 siglata ieri sera contro il Cagliari, Albert Gudmundsson è volato a quota 14 reti (16 totali quest’anno) in campionato con la maglia del Genoa in questa stagione. Più dell’attaccante islandese, che vanta gli stessi gol di Victor Osimhen, in questa Serie A hanno segnato solamente Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez.

Anche per questa ragione, l’Inter non è indietreggiata di un millimetro nei confronti del centravanti classe 1997. Anzi, come riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni cercherà di mettere in piedi la migliore strategia per fare spazio nel proprio reparto avanzato. Se, come annunciato da Piero Ausilio, l’Inter manterrà davvero quattro attaccanti anche per la prossima stagione, oltre a Sanchez – in scadenza di contratto – a fare le valigie dovrà essere pure Marko Arnautovic.

L’austriaco, che lo scorso 19 aprile ha compiuto 35 anni, comprensibilmente non ha grande mercato nei suoi confronti. Così come il Tucu Correa che, qualora il Marsiglia non riuscisse nell’impresa di vincere l’Europa League, tornerà a Milano. Anche l’argentino rappresenta un ostacolo per arrivare a Gudmundsson e dovrà essere liberato per snellire il reparto prima di investire in entrata.