Inter, fissata la data per la cena Scudetto: location da sogno

Non siamo neanche a metà dei festeggiamenti organizzati dall’Inter per la vittoria del ventesimo Scudetto. L’arrivo della seconda stella, del resto, non poteva che essere celebrato in maniera speciale da parte del club nerazzurro.

Dopo la consueta parata per le vie della città di Milano con il bus scoperto che ha chiamato a raccolta oltre 300mila tifosi nerazzurri, i festeggiamenti andranno avanti il prossimo 19 maggio in occasione della gara casalinga contro la Lazio quando a San Siro verrà consegnato l’ambito trofeo che capitan Lautaro alzerà al cielo.

Al termine della cerimonia di premiazione, prenderà il via il concertone che vedrà protagonisti numerosi artisti di comprovata fede nerazzurra. Una festa che andrà avanti il 7, 8 e 9 giugno 2024 nel maxi evento all’Idroscalo di Milano Segrate su cui sta lavorando la Curva Nord.

Per quanto riguarda la cena ufficiale con squadra, staff tecnico e dirigenza al gran completo, questa – secondo La Gazzetta dello Sport – avverrà il prossimo 20 maggio nell’incantevole scenario del Castello Sforzesco di Milano.