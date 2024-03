Immobile si offre a Inzaghi: ECCO la risposta dell’Inter

Ci risiamo, ancora una volta Ciro Immobile torna ad essere accostato all’Inter. Stavolta, oltre al forte legame tra il centravanti e Simone Inzaghi che si è comprensibilmente instaurato negli anni trascorsi insieme alla Lazio, vi sarebbe il desiderio del centravanti italiano di interrompere la lunga avventura in biancoceleste e trovare altrove nuovi stimoli.

A svelare l’indiscrezione è stato questa mattina Il Messaggero, secondo cui sarebbe stato lo stesso Immobile ad offrirsi all’Inter. L’attaccante, che lo scorso gennaio ha resistito alle sirene dell’Arabia Saudita, sembra essere pronto a lasciare una volta per tutte la Lazio. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2026, già la prossima estate le parti potrebbero dirsi addio.

Lo stesso club biancoceleste, a causa del calo evidenziato dal calciatore in quest’ultima stagione, difficilmente si metterebbe di traverso davanti ad una richiesta per la cessione. Da parte dell’Inter, però, sino a questo momento non ha trovato grande collaborazione. Il club nerazzurro non pare essere interessato, anche se le cose potrebbero ancora cambiare da qui alla prossima estate.

L’opinione di Passione Inter

Fosse stato lo stesso Immobile di un paio di stagioni fa, l’Inter non avrebbe avuto alcun dubbio ad aprire alla possibilità di un passaggio in maglia nerazzurra. Gli ultimi due anni, però, hanno mostrato un attaccante in calo, sia fisico che mentale. Se idealmente andasse a prendere il posto di Arnautovic, tutto sommato non sarebbe una cattiva operazione e, a costi contenuti, varrebbe la pena scommetterci. L’orientamento dell’Inter per l’organico della prossima stagione sembra però essere chiaro: investire su calciatori giovani e di talento come Gudmundsson del Genoa che possano, innanzitutto, dare garanzie sotto l’aspetto fisico e tecnico. Ad ogni modo, conoscendo le qualità innegabili del calciatore della Lazio, in un reparto con cinque attaccanti non è un’ipotesi che va totalmente scartata.