Ecco perché l’Inter può credere davvero nel colpo Kim in difesa

La situazione di Acerbi, il cui addio all’Inter potrebbe divenire molto concreto nei prossimi giorni, ha portato al centro del discorso in casa nerazzurra l’arrivo di un nuovo difensore in grado di prendere il suo posto. Tra i nomi emersi, il profilo più intrigante è sicuramente Kim Min-Jae

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore coreano non sarebbe intoccabile nel Bayern Monaco, nonostate il suo arrivo la scorsa estate per 50 milioni di euro. Kim, infatti, non sarebbe più certo del posto e nelle ultime settimane è finito più volte in panchina. Non solo, il giocatore è stato anche oggetto di critiche da parte dei tifosi bavaresi.

Una situazione difficile, che potrebbe portare a un ulteriore ridimensionamento in estate, quando con l’addio di Tuchel, il Bayern Monaco darà il via a una rivoluzione importante sotto diversi piani. Ed è lì che i nerazzurri potrebbero provare a inserirsi.

Difficile pensare che il club tedesco voglia svendere dopo solo un anno Kim, visto anche l’esborso economico. Pertanto, la via percorribile potrebbe essere quella del prestito. Secondo la Rosea, lo scenario potrebbe prendere forma, visti anche gli ottimi rapporti tra i due club, come testimoniato dalla trattativa per l’arrivo di Sommer all’Inter.