Acerbi in bilico: si allunga la lista dei possibili sostituti

La vicenda Acerbi ha accentuato una questione che in casa Inter era già sul tavolo: l’acquisto di un difensore. Se il giocatore italiano dovesse essere squalificato, infatti, il suo addio sarebbe praticamente certo, lasciando scoperto il reparto arretrato.

Come riportato da Tuttosport, ci sarebbero altri tre nomi nella lista della dirigenza interista, oltre alla tripletta riportata da La Gazzetta dello Sport. Il primo sarebbe quello di Lloyd Kelly del Bournemouth, in scadenza di contratto a giugno. Per l’inglese, però, ci sarebbe anche la concorrenza della Juventus.

Gli altri due profili, invece, arriverebbero dalla Serie A: Berat Djimsiti dell’Atalanta e Jaka Bijol dell’Udinese. A differenza di Kelly, per questi due nomi bisognerebbe lavorare sulla formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’opinione di Passione Inter

Rispetto al nome di Kim, avanzato dalla Rosea, il terzetto portato avanti dal quotidiano torinese rappresenterebbe un tipo di investimento diverso, meno ambizioso sul piano tecnico, ma in grado di offrire comunque garanzie, a costi verosimilmente più contenuti.