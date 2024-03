Corte d’Appello con i creditori di Zhang: c’è la sentenza

La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto la sentenza del Tribunale di Hong Kong, dopo il ricorso di China Construction Bank Asia in merito ai 320 milioni di euro che Steven Zhang non avrebbe pagato. La notizia, che riguarda il presidente dell’Inter non coinvolge il club nerazzurro.

Come riportato da Calcio e Finanza, nella sentenza si parla di una quota da restituire di 255 milioni di dollari, ai quali si aggiungono interessi da 2,6 milioni fino all’agosto 2021, oltre a ulteriori interessi annui successivi del 13% , come dichiarato dal Tribunale di Hong Kong nel luglio del 2022.

Con la decisione della Corte d’Appello, pertanto, la sentenza viene riconosciuta anche in Italia come richiesto China Construction Bank, la quale ha un altro provvedimento in corso contro il presidente dell’Inter. Come scrive sempre Calcio e Finanza, si tratta dell’annullamento della delibera che approvò il CdA nerazzurro nel 2018, evidenziando come a Zhang non spetti alcun emolumento come presidente.