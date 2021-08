INDISCREZIONE PI – La cessione di Lukaku blinda Lautaro: no alle proposte del Tottenham

L'accostamento agli Spurs è nato nel pomeriggio da un lancio del Times

Ha fatto clamore, nel primo pomeriggio di oggi, la notizia - lanciata dal Times in Inghilterra - per cui l'Inter e il Tottenham avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento a Londra di Lautaro Martinez per 70 milioni più altri 20 di bonus. Una notizia che, in effetti, deve essere per metà confermata e per metà smentita: poiché l'offerta, sì, c'è stata ed esiste, e addirittura - secondo Sky - sarebbe già risalente alla scorsa settimana; ma è anche vero che l'eventualità di un trasferimento in Premier League è stata prontamente smentita dall'entourage del giocatore a stretto giro di posta rispetto al lancio odierno del Times.