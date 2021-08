Dall’Inghilterra – L’Arsenal pronto all’assalto per Lautaro: la posizione di Zhang e del giocatore

Il giocatore sta prendendo tempo sul rinnovo con l'Inter

Lorenzo Della Savia

Uno tira l'altro, in un'Inter in piena crisi istituzionale e in cui il mercato in uscita potrebbe trasformarsi in un esodo di massa da svilupparsi su un piano inclinato: in principio fu Conte, poi fu Hakimi, poi Oriali, poi Lukaku e ora, infine, in uscita potrebbe esserci anche Lautaro Martinez. Il condizionale è d'obbligo, ma la notizia arriva dall'Inghilterra e - messa così - suona verosimile: interessato al Toro ci sarebbe l'Arsenal, che, stando a quanto riporta The Express, in un primo momento - vista la cessione di Lukaku al Chelsea - aveva pensato di rinunciare all'acquisto di Lukaku, confidando che l'Inter non avrebbe più ceduto altri giocatori, quantomeno tra i big.

E invece eccolo, il piano inclinato: nella sede del club inglese avrebbe successivamente iniziato a serpeggiare la convinzione che i nerazzurri si trovino, in realtà, in una situazione di crisi economica tale che neanche la cessione di Lukaku consentirà agli Zhang di rimettere i conti in ordine. Il fatto, in realtà, è abbastanza acclarato: ma basta questo per rendere credibile - a questo punto - qualsiasi bozza di tentativo per Lautaro Martinez.

In particolare, il sopra citato media inglese ha rivelato come la linea di Zhang, a oggi, sia quella di vendere ogni giocatore per il quale pervengano offerte importanti: e poco importerebbe il discorso su un ridimensionamento ormai già ufficialmente in atto, che non ha bisogno nemmeno di essere formalizzato. Dal canto sua, del resto, anche Lautaro Martinez - che, intanto, tergiversa sul rinnovo - si siederebbe volentieri a un tavolo in caso di offerte interessanti da parte di qualche top club. Resta da capire, a questo punto, come reagirà la dirigenza, già scottata dall'addio di Lukaku e da un atteggiamento della proprietà improntato alla liquidazione totale, come nelle migliori catene di elettrodomestici.