Uno più uno fa sempre due

Sulla cessione di Lukaku al Chelsea ci sono le firme sia di Big Rom che di Zhang

Lascia l'amaro in bocca la totale mancanza di resistenze da parte di Lukaku nell'accettare l'offerta del Chelsea, lasciano l'amaro in bocca le incredibili leggerezze di una proprietà che, con finti rilanci, non ha mai cercato di trattenere il proprio calciatore più importante nemmeno un minuto di più: ma più di tutto dovrebbe lasciare l'amaro in bocca il fatto che forse, oggigiorno, anche dopo gli addii di Conte e Oriali, l'Inter non è più considerata un luogo di lavoro da tenersi stretto, almeno per i pezzi grossi e a prescindere dallo Scudetto vinto tre mesi fa. Ragioni societarie, strutturali, anche economiche: Covid o non Covid. I calciatori saranno pure ingrati, ma non sono scemi.