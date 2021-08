Inter e Chelsea, vicini ma lontani: Lukaku ago della bilancia?

Belga disposto a rinunciare al premio Scudetto?

Con l'aiuto, più o meno volontario, di Romelu Lukaku. Il belga infatti, per accelerare le cose, almeno secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe rinunciare a 4-5 milioni di spettanze, tra premio Scudetto e e stipendi arretrati, per arrivare alla fatidica quota 120 che chiuderebbe il discorso. Qualora non fosse eccessivamente incline a rinunciare a quanto gli spetta, potrebbe essere la stessa società nerazzurra a forzare la mano in fase di firme sul contratto di cessione, facendo leva sul "tradimento" del belga, che dopo aver giurato amore eterno si è accordato senza tante remore con i blues.