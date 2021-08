Lukaku-Chelsea, è il giorno della fumata bianca?

Ieri le parti si sono avvicinate ulteriormente

Pietro Magnani

L'affare che dovrebbe portare Romelu Lukaku al Chelsea, per quanto doloroso, sarebbe sicuramente vantaggioso per tutte le parti in causa a certe cifre. L'operazione però si sta allungando più del previsto, complicando i piani dell'Inter che dovrà poi fare i salti mortali per regalare a Inzaghi una rosa di attaccanti all'altezza.

Ecco perché la trattativa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe subire l'accelerata decisiva in giornata. Ieri Marotta e Ausilio sono stati in conferenza per ben 8 ore con Marina Granovskaia, luogotenente di Abramovich, per cercare di limare la differenza tra i due club. L'Inter sarebbe scesa dai 130 richiesti a 115, mentre i blues sarebbero saliti dai 100 di base di partenza ai 110 senza contropartite tecniche. Su cifre tanto mostruose, la differenza è ormai minima, ma i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere.

Oggi dovrebbe essere in programma il summit decisivo per assestare gli ultimi dettagli, come rateizzazione e bonus, e colmare il piccolo gap rimasto. L'impressione è che già in serata possa esserci la fumata bianca decisiva e che tutto si chiuda in tempi rapidi.