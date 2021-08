Ci sarà pure un azionista a Nanchino

Il gruppo Suning negli ultimi mesi appare sempre più in difficoltà

C'è da crederci che gli Zhang si guardino bene dal vendere l'Inter: lo scorso mese di febbraio, in Cina, lo Jiangsu Suning ha chiuso i battenti, svincolando tutti i giocatori, licenziando tutti i dipendenti, demolendo il centro sportivo e lasciando dietro di sé uno stillicidio di inadempimenti e di contratti non rispettati. Circa due mesi prima, tutte le azioni di Suning Holdings Group erano state messe in pegno nelle mani di Taobao, controllata del gruppo Alibaba di Jack Ma, e questo appena sei mesi prima che in pegno ci finisse anche l'Inter, come garanzia per il prestito effettuato nello scorso mese di maggio da Oaktree per 275 milioni di euro.