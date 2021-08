Dove vedere Parma-Inter: diretta TV e streaming del match

Il match del Tardini è in programma domenica 8 agosto 2021 alle ore 19.00

La squadra di mister Inzaghi si appresta a scendere in campo per la penultima amichevole ufficiale di questo precampionato, dopo la netta vittoria per 6-o contro il Crotone nel test casalingo di Appiano Gentile. Il prossimo avversario sarà il Parma di Buffon che l' Inter affronterà allo stadio Tardini domenica 8 agosto alle ore 19.00.

Il match sarà visibile dalle ore 19.00 sul Sky Sport 1 (numero 251 del satellite) per gli abbonati al pacchetto calcio e sul canale Now Tv. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Sul canale Youtube di Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita. Seguila insieme a noi!